02 Августа 2022
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Политика Украина
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Администрация Байдена несет прямую ответственность за удар по СИЗО в Еленовке, - МО РФ

Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за удар по СИЗО в Еленовке, заявили в Минобороны РФ.

Об этом говорят заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, отметили в ведомстве. Ранее он в интервью признался, что разведки Украины и США согласуют цели, и США могут остановить любые атаки, если они недовольны целью.

В МО выразили уверенность, что удары Himars по Новой Каховке, по Стаханову, по Красному Лучу, десятки ракетных ударов по Донецку и по следственному изолятору в Еленовке были спланированы украинским руководством и одобрены Вашингтоном.

Ранее министерство обороны России пригласило экспертов из ООН и Международного комитета Красного креста расследовать удар по СИЗО в Еленовке – тюрьме в ДНР, где содержались украинские военнопленные, в том числе боевики с "Азовстали". Российские и донецкие силовики обвинили ВСУ в этом ударе, заявив, что он был нанесен американскими РСЗО Himars. В результате погибли около 50 человек, еще более сотни были ранены.

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