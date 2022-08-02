СМИ: 11 августа Совет Госдумы соберется на внеочередное заседание

Совет Госдумы соберется на внеплановое заседание в удаленном режиме 11 августа, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Будет ли после этого назначено внеочередное пленарное заседание палаты – неизвестно, как и повестка Совета ГД.

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В системе обеспечения законодательной деятельности о предстоящем заседании Совета пока данных нет.

Во время летних каникул Госдума уже провела одно внеплановое пленарное заседание – главным его событием стало рассмотрение (и последовавшее одобрение) кандидатуры Дениса Мантурова на пост вице-премьера российского правительства. При этом депутат Госдумы от КПРФ Николай Колмейцев заявил, что около 150 его коллег-парламентариев (круг общения Коломейцева) были озадачены внезапностью назначения пленарного заседания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин при этом призвал коллег не расслабляться и быть готовыми к новому "вызову" на пленарку во время каникул.