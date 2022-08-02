02 Августа 2022
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Экономика В России
Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

Мусорных полигонов станет меньше, но пока их число будет расти - РЭО

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев пришел на встречу с президентом Владимиром Путиным с парадоксальным докладом.

Так, выяснилось, что для того, чтобы уменьшить количество объектов размещения отходов (простыми словами – свалок) нужно сначала это количество увеличить.

"Объекты размещения будут уменьшаться, да?" – с надеждой спросил президент. "Объекты размещения будут уменьшаться. Но в настоящий момент мы их вынуждены создавать, потому что для того, чтобы прийти к целевым показателям, нам нужна определённая этапность", - заявил в ответ Буцаев. Так, только до конца этого года будет введено 34 объекта.

Также Буцаев назвал "опережением" цифры по переработке и утилизации отходов – сейчас утилизируется 11,6% от всего мусора. Но к 2030 году объем утилизации должен составлять 50%, то есть всего за семь лет предстоит увеличить показатель почти на 40%.

Теги: свалка, мусор, отходы, рэо, утилизация



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