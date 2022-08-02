В Челябинской области более 117 тысяч человек зарегистрировались самозанятыми

В Челябинской области самозанятыми зарегистрировано более 117 тысяч. В начале текущего года их было 84,5 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Как отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, быть самозанятым экономически выгодно. При оказании услуг или выполнении работ физическим лицам самозанятые платят налог 4%, а юридическим лицам – 6%. Также им не надо представлять налоговую отчетность в ФНС, в отличие от индивидуальных предпринимателей. Однако доход не может превышать 2,4 млн рублей в год.

Зарегистрироваться самозанятым можно с 16 лет.