02 Августа 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

Николай Вавилов: Китай может начать блокаду Тайваня

Армия Китая готова к любому развитию событий в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая прибудет туда уже через два часа, обстановка накаляется, сообщает Global Times.
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По данным Taiwan News, встреча между делегацией Конгресса во главе с Пелоси и спикером Законодательного собрания Тайваня Ю Сикунем запланирована на 8.50 утра 3 августа.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь вчера предупредил, что "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет сидеть сложа руки" и предпримет "решительные контрмеры" для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая. Сегодня НОАК начала учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань. Reuters сообщило, что несколько самолетов НОАК пролетели близко к "срединной линии" Тайваньского пролива.

Интересно, что США официально тоже признают Тайвань частью Китая, но неофициально имеют особые отношения с островом.

Тайваньские СМИ сообщают, что власти Тайваня пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за связанного с этим риска, но она настояла на поездке под предлогом того, чтобы совершить что-то "историческое".

Китаевед Николай Вавилов считает, что период муссонов создает сейчас максимально неблагоприятные условия для проведения масштабной военной операции против Тайваня. Вашингтон это осознает и проводит хорошо спланированную провокацию с участием высшего руководства и при масштабном участии вооруженных сил. Внутриполитическая ситуация как в США, так и в Китае толкает высшее политическое руководство на бескомпромиссные радикальные шаги в отношении противоположной стороны. На кону - авторитета власти Си Цзиньпина. Если он никак не отреагирует, то это будет означать, что "он слабак".

Вавилов полагает, что визит Пелоси не приведет к масштабной войне, но станет рубиконом, который подготовит условия для такого конфликта в ближайшем будущем. Пекин воспользуется ситуацией для передислокации войск и создаст условия для будущей блокады Тайваня, что будет обыграно как мудрость военно-политического руководства, так как в китайской культуре лобовое столкновение считается большим недостатком.

Теги: Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси



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