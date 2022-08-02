02 Августа 2022
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Найденный на Урале Шигирский идол (2022) | Фото: скриншот c youtube-канала Свердловского областного краеведческого музея

"Шигир из Екатеринбурга": в уральской столице хотят отказаться от слова "идол"

При продвижении столицы Урала через образ "Шигирского идола" хотят отказаться от слова "идол". Об этом на сегодняшнем заседании совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга заявил вице-мэр Сергей Плахотин.

"Мы считаем, что продвигать надо город Екатеринбург. Это наша главная задача. Слово "идол", как вы понимаете, имеет достаточно своеобразный флер. Скажем прямо, оно может раскалывать общество. Поэтому наше предложение: мы переходим – сейчас или со временем – к образу "Шигир из Екатеринбурга" и продвигаем его, отказываясь от слова "идол", - отметил Плахотин.

Он уточнил, что наука будет называть идола так, как и должна. По словам заместителя главы города, Шигир будут продвигать не сам по себе, а в связке с великими историческими артефактами.

"Это пирамида Хеопса и Стоунхендж. Эти два артефакта – те самые вещи, которые приходят на ум любому человеку, кто хочет вспомнить историю древнего мира и самые значимые артефакты. Поэтому тройка "Шигир из Екатеринбурга", пирамида Хеопса и Стоунхендж – тот базовый принцип, который мы должны продвигать в мире и в России", - добавил Сергей Плахотин.

Напомним, недавно "Шигирский идол" из Екатеринбурга победил в конкурсе культурных и туристических брендов РФ. Несколько лет назад он стал настоящей сенсацией в научном мире: по мнению ученых, артефакт в два раза старше египетских пирамид.

Теги: Шигир, идол, продвижение, Екатеринбург



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