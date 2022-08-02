02 Августа 2022
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Владимир Путин (2013) | Фото: Накануне.RU

В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Эрдогана

В Кремле рассчитывают, что встреча 5 августа в Сочи президентов России и Турции станет хорошей возможностью "сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов".

"Переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия, это и экономика, обсуждение региональных проблем – это и Сирия, это и Украина. Хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс".

Также, по словам Пескова, два лидера обсудят международную политику.

"Повестка дня, мы видим, весьма и весьма напряженная. График, конечно, напряжённый, много бесед помимо переговоров, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но, тем не менее, происходят в большом количестве в течение дня у президентов", - сказал Песков.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, переговоры, Сочи



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