Самолет, на борту которого может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня

Американский военный борт, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня, это следует из данных Flightradar.

СМИ, тем временем, сообщают новые подробности возможного визита американского политика на остров. Так, тайваньский телеканал TVBS передает, что делегация Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, всего 48 комнат.

Другой тайваньский телеканал, "Саньли", сообщил, что визит Пелоси на Тайвань может продлиться дольше, чем ожидалось ранее - до пяти часов вечера среды по местному времени.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала, что США "обязательно понесут ответственность и заплатят за ущерб, причиненный суверенитету и интересам безопасности Китая". При этом дипломат не стала уточнять, какие именно меры примет Китай в случае визита на Тайвань Пелоси, передает РИА Новости.