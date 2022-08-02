02 Августа 2022
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Коллаж, карта Тайваня и Китая (2022) | Фото: Накануне.RU

Самолет, на борту которого может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня

Американский военный борт, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня, это следует из данных Flightradar.

СМИ, тем временем, сообщают новые подробности возможного визита американского политика на остров. Так, тайваньский телеканал TVBS передает, что делегация Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, всего 48 комнат.

Другой тайваньский телеканал, "Саньли", сообщил, что визит Пелоси на Тайвань может продлиться дольше, чем ожидалось ранее - до пяти часов вечера среды по местному времени.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала, что США "обязательно понесут ответственность и заплатят за ущерб, причиненный суверенитету и интересам безопасности Китая". При этом дипломат не стала уточнять, какие именно меры примет Китай в случае визита на Тайвань Пелоси, передает РИА Новости.

Теги: пелоси, тайвань



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