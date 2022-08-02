Академик РАН призвал запретить рекламу витаминов на ТВ

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев выступает против безрецептурного употребления витаминов и предлагает запретить рекламу таких препаратов по ТВ.

Ранее исследование "Сбер Еаптеки" показало, что только в июне рост продаж витаминов составил 25%, а самым популярным оказался витамин С. Препараты с его содержанием входили в каждый второй заказ, каждый четвертый покупатель приобретал лекарственные средства с витамином D. На третьем месте — препараты магния и поливитамины.

"Я считаю, что нельзя рекламировать витамины по телевидению и назначать их просто так. Каждый витамин — это химическое вещество, которое обязательно встраивается в обменный процесс, и избыток витамина — это тоже не очень хорошо", - сказал Зверев в эфире радио "Говорит Москва".

Тенденцию к скупке витаминов специалист назвал безумием.

"Мы живем в такое время, когда все эти витамины мы можем получать в еде. Тот же самый витамин D. Например, печень трески или в рыбьей столько, что в одной баночке несколько месячных норм этого витамина, и он нормально усваивается. Человек может спокойно все эти витамины получать, если он правильно питается. Это просто какое-то безумие. Если вы сейчас проверите, то окажется, что и антибиотиков люди съели за последние два года в 10 раз больше, чем обычно", - отмечает академик.