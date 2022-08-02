Академик РАН призвал запретить рекламу витаминов на ТВ

02 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Академик РАН призвал запретить рекламу витаминов на ТВ

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев выступает против безрецептурного употребления витаминов и предлагает запретить рекламу таких препаратов по ТВ.

Ранее исследование "Сбер Еаптеки" показало, что только в июне рост продаж витаминов составил 25%, а самым популярным оказался витамин С. Препараты с его содержанием входили в каждый второй заказ, каждый четвертый покупатель приобретал лекарственные средства с витамином D. На третьем месте — препараты магния и поливитамины.

"Я считаю, что нельзя рекламировать витамины по телевидению и назначать их просто так. Каждый витамин — это химическое вещество, которое обязательно встраивается в обменный процесс, и избыток витамина — это тоже не очень хорошо", - сказал Зверев в эфире радио "Говорит Москва".

Тенденцию к скупке витаминов специалист назвал безумием.

"Мы живем в такое время, когда все эти витамины мы можем получать в еде. Тот же самый витамин D. Например, печень трески или в рыбьей столько, что в одной  баночке несколько месячных норм этого витамина, и он нормально усваивается. Человек может спокойно все эти витамины получать, если он правильно питается. Это просто какое-то безумие. Если вы сейчас проверите, то окажется, что и антибиотиков люди съели за последние два года в 10 раз больше, чем обычно", - отмечает академик.

Теги: виталий зверев, витамины, россияне, бады



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети