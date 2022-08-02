Песков назвал провокационными планы Пелоси по посещению Тайваня

В Кремле заявили, что турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, включающее возможный визит на Тайвань, носит провокационный характер.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "мы не можем доподлинно сказать все-таки, долетит она дотуда или не долетит". Но, заметил он, эта ситуация ведет к нарастанию напряженности в регионе. США выбирают путь конфронтации, и ничего хорошего это не сулит, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия солидарна с Китаем и понимает его чувствительное отношение к вопросу по Тайваню, передает РИА Новости.

Ранее ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Вашингтон несет миру дестабилизацию. "Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", - написала дипломат в Telegram.