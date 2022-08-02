Новые вездеходы-амфибии будут обслуживать газопровод "Газ Ямала"

Новые снегоболотоходы "Витязь" задействуют в обслуживании газопровода "Газ Ямала", проложенного через Обскую губу и соединяющего Новопортовское месторождение с Единой системой газоснабжения России. Два транспортных средства, изготовленных по спецзаказу, поступили в распоряжение нефтяников, сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале".

По словам технического директора предприятия Артема Войводяну, опытные машинисты Новопортовского промысла уже оценили высокую проходимость, скорость передвижения, грузоподъемность, маневренность и плавучесть многофункциональной техники.

"В условиях Арктики такие машины, способные без предварительной разведки маршрута отправиться в путь, – безусловно, техническая находка для регулярного и оперативного обслуживания производственных объектов", − отметил он.

Снегоболотоходы предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья и сурового северного климата. На универсальном гусеничном шасси установлены краны-манипуляторы грузоподъемностью 25 тонн и грузовые платформы, а звенья дополнительно оснащены сварочным и газопламенным оборудованием.

Машины весят около 40 тонн и развивают скорость до 40 километров в час. Техника способна преодолевать любые препятствия и может передвигаться вплавь, если уровень воды выше 1,8 м.

Вездеходы изготовлены на машиностроительном заводе "Витязь" в Республике Башкортостан. Их конструкция отвечает требованиям Минприроды России в части минимального воздействия на почву и атмосферу. Высокий уровень экологической безопасности подтвержден соответствующими сертификатами.

Отметим, газопровод "Газ Ямала" был спроектирован с учетом климатических и экологических особенностей региона. Его протяженность − 115 километров. Он является ключевым элементом масштабного проекта, который реализуется для эффективного использования всех видов запасов Новопортовского месторождения, а также развития нового нефтегазового кластера в южной части арктического полуострова.