В зеленый пояс Челябинска войдут территории четырех муниципалитетов

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В зеленый пояс областного центра войдут территории Челябинского, Копейского городских округов, Красноармейского и Сосновского районов, а также особо охраняемые природные территории (Челябинский городской, Каштакский, Ужовский боры), земли лесного фонда Красноармейского, Долгодеревенского, Кременкульского, Смолинского, Еткульского лесничеств.

На этих землях будет запрещены вырубка и строительство за исключением отдельных инфраструктурных, рекреационных и социальных объектов.

Как отметил Алексей Текслер, земли, входящие в зеленых пояс Челябинска, будут защищены от использования для строительства предприятий и многоквартирных домов. Он отметил, что в самом городе много неиспользованных участков, в том числе промышленные территории, которые можно возвращать в зону жилой застройки.

"В эту сторону, в основном, и будет развиваться Челябинск. Областной центр разросся, нам необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив", - подчеркнул он.

Проект зеленого пояса передан на рассмотрение депутатов ЗСО.

Сейчас ведется работа по созданию зеленого пояса Магнитогорска, в планах создать зеленые пояса вокруг всех промышленных городов области.