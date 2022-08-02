02 Августа 2022
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Общество За рубежом
флаг америки сша (2012) | Фото:

Американцев не волнует Россия, Украина и ковид – их беспокоят инфляция и аборты

Хотя ситуация на Украине остается доминирующей темой в американских СМИ, только 1% американцев упоминают конфронтацию с Россией как главную проблему, с которой сталкиваются США. В марте так считали 9% американцев, говорится в отчете социологической службы Gallup. Другими словами, Россия не волнует американцев.

Также американцы не видят проблем в коронавирусе (1%), хотя в новостях продолжает звучать тема новой волны пандемии (к ней добавилось сообщение о повторном заболевании ковидом президента Байдена). В январе этого года тему считали проблемной 20% американцев.

Что тогда американцы считают проблемой?

Инфляция (17%) и неэффективная работа правительства (17%) – вот главные проблемы США по мнению жителей этой страны. Еще 12% американцев жалуются на экономику в целом. Около 5% респондентов отдельно упоминают цены на топливо и газ.

Самой "быстрорастущей" проблемой стала тема абортов (8%). Хотя в абсолютном выражении это не так уж много, но это самый высокий показатель с тех пор, как Gallup вообще стал отслеживать упоминания об абортах в 1984 году. Рост внимания к теме связан с июньским рассмотрением в Верховном суде США дела, вердикт по которому привел к скандалу. Суд постановил, что конституция США не предусматривает права на аборт, и тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал права на регуляцию абортов штатам.

Теги: американцы, сша, опрос, россия, инфляция, проблемы



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