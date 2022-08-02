ВС РФ признал украинский батальон "Азов"* террористической организацией

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал украинский батальон "Азов"* террористической организацией.

"Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", - цитирует РИА Новости решение судьи.

Напомним, ранее боевик "Азова" заявил, что в полку практиковалось людоедство. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных. Заявление он сделал в ходе заседания Верховного суда РФ по признанию "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности. По словам Волкова, попав в плен, боевики данного полка сформировали особую касту, члены которой презирают других пленных украинских военных. Это формирование уголовной экстремистской организации, подчеркнул глава ОНК Москвы.

* Признан Верховным судом РФ террористической организацией