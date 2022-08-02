02 Августа 2022
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Общество В России
каратели азов донбасс (2016) | Фото:

Пленный боевик "Азова"* рассказал о людоедстве в полку, - ОНК

Боевик украинского нацбатальона "Азов"* рассказал, что в полку практиковалось людоедство. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных.

Заявление он сделал в ходе заседания Верховного суда РФ по признанию "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности, передает ТАСС.

По словам Волкова, попав в плен, боевики данного полка сформировали особую касту, члены которой презирают других пленных украинских военных. Это говорит о формировании уголовной экстремистской организации, подчеркнул глава ОНК Москвы.

В заключение речи Волков попросил признать "Азов" международной террористической организацией. Генпрокуратура РФ в середине мая обратилась в Верховный суд с соответствующим иском.

Напомним, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината "Азовсталь" и города Мариуполь от украинских боевиков. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. Международный трибунал планируется организовать на территории республики, сейчас прорабатывается устав трибунала.

* Признан Верховным судом РФ террористической организацией и запрещен на территории России.

Теги: азов, людоедство, боевики



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