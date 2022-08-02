Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 10,5 тысяч гектаров

02 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Уральский ФО
лесные пожары в Тюменской области (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 10,5 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Югре на сегодняшний день составила почти 10,5 тыс. га. Об этом сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действует 38 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем составляет почти 10,5 тыс. га. В том числе локализовано восемь лесных пожаров на общей площади 1 777 га. Работают 865 человек, 35 единиц техники. Над локализацией и ликвидацией пожаров работают сотрудники региональной авиабазы, ГУ МЧС России, "Центроспас-Югория". В том числе, на заповеднике Малая Сосьва действует один лесной пожар. Площадь, пройденная огнем составляет 252 га. Работают 33 человека - сотрудники заповедника и работники авиалесоохраны"

Участие в тушении принимает также 21 воздушное судно: 15 самолетов и шесть вертолетов.

За прошедшие сутки было произведено 12 сливов 41,5 тонн воды.

Отметим, что на утро 1 августа в Югре действовал 31 лесной пожар на площади 9 613,8 га. Из них 11 было локализовано на 2 817,8 га.

Теги: лесные пожары, площадь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети