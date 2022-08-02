Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 10,5 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Югре на сегодняшний день составила почти 10,5 тыс. га. Об этом сообщил первый замдиректора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действует 38 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем составляет почти 10,5 тыс. га. В том числе локализовано восемь лесных пожаров на общей площади 1 777 га. Работают 865 человек, 35 единиц техники. Над локализацией и ликвидацией пожаров работают сотрудники региональной авиабазы, ГУ МЧС России, "Центроспас-Югория". В том числе, на заповеднике Малая Сосьва действует один лесной пожар. Площадь, пройденная огнем составляет 252 га. Работают 33 человека - сотрудники заповедника и работники авиалесоохраны"

Участие в тушении принимает также 21 воздушное судно: 15 самолетов и шесть вертолетов.

За прошедшие сутки было произведено 12 сливов 41,5 тонн воды.

Отметим, что на утро 1 августа в Югре действовал 31 лесной пожар на площади 9 613,8 га. Из них 11 было локализовано на 2 817,8 га.