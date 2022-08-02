02 Августа 2022
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Политика В России
Михаил Мишустин на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Мишустин создал "Роскадастр"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об объединении АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ", Федеральной кадастровой палаты и Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных в "Роскадастр".

Документ опубликован 1 августа на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня публикации.

Ранее Мишустин уволил главу Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. 64-летний "единоросс" Кигим занимал этот пост с февраля 2021 г., до этого восемь лет возглавлял Фонд социального страхования России.

Теги: Михаил Мишустин, Роскадастр



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