Мишустин создал "Роскадастр"

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об объединении АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ", Федеральной кадастровой палаты и Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных в "Роскадастр".

Документ опубликован 1 августа на портале правовой информации. Он вступает в силу со дня публикации.

Ранее Мишустин уволил главу Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима. 64-летний "единоросс" Кигим занимал этот пост с февраля 2021 г., до этого восемь лет возглавлял Фонд социального страхования России.