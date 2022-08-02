02 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Детский лагерь &quot;Уральские самоцветы&quot; в Верхней Сысерти (2022) | Фото: Накануне.RU

В уральский лагерь, где массово заболели дети, нагрянули из СК

Следственный комитет начал проверку после массового ухудшения самочувствия детей в оздоровительном лагере на Среднем Урале.

Напомним, сразу девять детей заболели в лагере "Баранчинские огоньки" в период с 25 по 31 июля. По результатам лабораторного обследования там был выявлен норовирус. Также инфекция (без симптомов заболевания) обнаружена у нескольких сотрудников лагеря и отдыхающих детей. В ситуации разбирается Роспотребнадзор, а лагерь временно прекратил работу.

Теперь свою проверку начал и Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас принимаются меры к опросу представителей и руководства оздоровительного комплекса. Истребуется документация об оказании услуг по организации питания для детей, проверяется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и информация о наличии в пищеблоке продукции с истекшим сроком годности.

"По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Теги: лагерь, проверка, СК



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