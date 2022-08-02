02 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

Челябинскую фирму оштрафовали за взятки сотрудникам дорожной больницы

В Челябинской области организацию "Рестарт" оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения за передачу незаконного вознаграждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В 2017 г. руководитель организации приобрел для начальника одела автоматизированных систем управления дорожной клинической больницы на станции Челябинск РЖД строительные материалы и бытовую технику стоимостью более 170 тыс. рублей. В 2020 г. указанные лица передали имущество в общей сумме 330 тыс. рублей начальнику отдела информационных технологий больницы.

За это должностные лица подписали акты выполненных работ по договорам оказания учреждению услуг по разработке, внедрению, а также технической поддержке медицинской информационной системы.

Теги: взятки, больница, штраф,



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