Челябинскую фирму оштрафовали за взятки сотрудникам дорожной больницы

В Челябинской области организацию "Рестарт" оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения за передачу незаконного вознаграждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В 2017 г. руководитель организации приобрел для начальника одела автоматизированных систем управления дорожной клинической больницы на станции Челябинск РЖД строительные материалы и бытовую технику стоимостью более 170 тыс. рублей. В 2020 г. указанные лица передали имущество в общей сумме 330 тыс. рублей начальнику отдела информационных технологий больницы.

За это должностные лица подписали акты выполненных работ по договорам оказания учреждению услуг по разработке, внедрению, а также технической поддержке медицинской информационной системы.