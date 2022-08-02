02 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Медведь, Тюменская область, трасса (2017) | Фото: youtube.com

В Югре подозреваемый в убийстве медвежонка объяснил мотивы своего поступка

Подозреваемым в убийстве медвежонка в Югре оказался коренной житель севера. Во время разговора с правоохранителями он объяснил свой поступок тем, что животное разоряло его охотничьи угодья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

"Находясь на своих родовых угодьях, я обнаружил медведя, который ходит по стойбищу. Я его выслеживал, выслеживал. Решил позвать знакомого, чтобы он помог убить. Я ему позвонил. Мы с ним собрались и поехали на машине его [медвежонка - примеч. ред.] искать на трассе. Увидели, что бежит рядом с дорогой, хромает. Я вышел из машины и сделал около пяти-шести выстрелов, после чего мы его забрали в машину, чтобы разделать. В поселке я остался дома, так как был весь грязный. Позвонил знакомому, чтобы узнать, разделал ли он медвежонка. Тот сказал, что собирается его выкинуть на свалку", - говорится в сообщении.

Напомним, животное шло вдоль трассы, его заметил один из водителей, остановился, чтобы накормить и начал снимать на камеру. В этот момент напротив остановился другой автомобиль, в котором сидело несколько мужчин. Они из огнестрельного оружия расстреляли медвежонка. Жестокое и бессмысленное убийство попало на камеру очевидца.

Расстрелявшие медвежонка браконьеры, заметив, что стали участниками съемки, подошли к машине очевидца и потребовали удалить ролик. После - погрузили тушу медведя в машину и уехали.

Подозреваемые в незаконной охоте были установлены и задержаны в кратчайший срок. Ими оказались трое местных жителей 23, 24 и 42 лет. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак.

Дознавателем ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК РФ. Изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Теги: медвежонок, браконьеры



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