Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию во время визита Пелоси

Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе, пишет газета Global Times.

По данным издания, он может быть использован для сопровождения полета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань или для замены ее спецборта.

Речь идет о самолете Boeing C-40C с позывным SPAR20. Спецборт, на котором Пелоси прибыла в Малайзию, имеет позывной SPAR19. Это также Boeing C-40C, пишет РИА Новости.

Согласно данным Flightradar24, самолет Нэнси Пелоси вылетел из Куала-Лумпура в сторону Сингапура. Напомним, СМИ предполагают, что Пелоси может прилететь на Тайвань вечером 2 августа.