02 Августа 2022
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Общество В России
дмитрий медведев верховный главнокомандующий (2011) | Фото: kremlin.ru

Пост на странице Медведева был опубликован сторонним пользователем – "ВКонтакте"

В пресс-службе соцсети "ВКонтакте" подтвердили, что скандальный пост на странице Дмитрия Медведева был опубликован сторонним пользователем. Ранее об этом сообщил помощник зампреда Совета безопасности России.

"Пост был опубликован сторонним пользователем. В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего", - цитирует РБК представителя соцсети.

Скандальный пост был опубликован рано утром во вторник и "провисел" всего 10 минут, тем не менее, успел разойтись в сети и наделать шума. В нем авто крайне агрессивно высказывается в адрес Грузии и Казахстана. Многие наблюдатели сочли, что если бы авторство не оспаривалось, то это привело бы к крупному международному скандалу или даже конфликту.

Соцсети Медведева неоднократно взламывались, хотя экс-президент России позиционирует себя как человека продвинутого в плане цифровой грамотности. Так, в 2014-м и 2014-м годах его Twitter-аккаунт взламывали хакеры.

Теги: дмитрий медведев, вконтакте, взлом, соцсеть



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