02 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинской области осудили женщину, уговорившую подростка срубить ель около администрации

В Челябинской области местную жительницу, уговорившую подростка срубить голубую ель, приговорили к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В конце ноября прошлого года женщина решила приобрести для дочери ель к новогодним праздникам. Она пообещала другу дочери купить спиртное, если он срубит ель. Ночью они пришли к зданию администрации Еленинского сельского поселения, где несовершеннолетний ножовкой спилил голубую ель, которую перенес в квартиру женщины.

Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка рассматривается в суде.

Теги: голубая ель, вырубка, уголовное дело,



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