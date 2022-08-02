02 Августа 2022
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Армия и ВПК В России Московская область
форум Армия-2016, полигон Алабино, военная техника (2016) | Фото:mil.ru

Озвучена сумма госконтрактов, которые планируют заключить на "Армии-2022"

В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022", который состоится в середине августа, планируется подписание 36 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России на сумму более 522 млрд руб.

"Планируется подписание и вручение 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд руб. Будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По его словам, "желание посетить форум выразили порядка 50 иностранных оборонных ведомств".

"Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тыс. предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - сообщил Шойгу.

Теги: Сергей Шойгу, Армия-2022



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