Дело о порче картины ученицы Малевича в Екатеринбурге дошло до суда

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о публичной порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что 7 декабря прошлого года у сотрудника частной охранной организации внезапно возник умысел на порчу картины Лепорской "Три фигуры", предоставленной Третьяковской галереей на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в Екатеринбурге. Охранник взял гелевую ручку и нанес на лица фигур картины схематичное изображение глаз, которые до этого у них отсутствовали.

Испортив полотно, мужчина причинил государственной Третьяковской галерее материальный ущерб в 250 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость работ по реставрации произведения искусства.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статье "Вандализм" будет направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Напомним, что инцидент с порчей картины ученицы Малевича вышел на международный уровень.