Шойгу сообщил об уничтожении шести установок HIMARS на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении на Украине шести пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS.

Также, по словам главы военного ведомства, за последние две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

Кроме того, в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 млн долларов. В новый пакет помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS и 155-мм боеприпасы для других артиллерийских систем.