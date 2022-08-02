02 Августа 2022
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коллаж, Зеленский, Байден (2022) | Фото: Накануне.RU

National Review: Зеленскому наплевать на проблемы американцев

Владимиру Зеленскому плевать на инфляцию в США, лишь бы ему давали деньги и оружие. Статья об этом вышла на страницах National Review.
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Согласно майскому опросу Pew Research Center, семь из десяти американцев считают, что инфляция является "очень серьезной проблемой для страны". Сейчас ситуация не стала лучше, а инфляция является одной из причин роста недовольства Джо Байденом. Это самая насущная проблема для американцев. Но Зеленский отверг инфляцию в США как "ничего не значащую" проблему в своем интервью с Пирсом Морганом, когда сказал, что его режим борется "за абсолютно общечеловеческие ценности", "поэтому инфляция — это ничто".

"Он ведь утверждал, что инфляция не имеет значения не только для украинцев, но, условно говоря, она не должна иметь никакого значения и для американцев тоже... Назовите меня приверженцем старой школы, но я склонен думать, что американская внешняя политика должна быть ориентирована прежде всего на служение интересам американского народа... Если Зеленский хочет добиться продолжения поддержки Америки, он должен быть в состоянии объяснить, почему такая политика отвечает интересам США без абстрактных апелляций к расплывчатым "общечеловеческим ценностям", - подчеркивает автор Нейт Хохман, научный сотрудник Центра международных стратегических исследований.

Он поддерживает Украину, но его возмущает пренебрежение Зеленского к проблемам американцев. И если для Зеленского инфляция в США - это "ничто", то американцы так не думают.

Чрезмерные траты на Украину критикуют многие американские эксперты. Популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон недавно заявил, что Киеву от США нужно одно - деньги. А трудности США их не интересуют. Он также уверен, что никаких общих ценностей у режима Зеленского со здравомыслящими жителями США нет. Он лишь руководит самой коррумпированной страной в Восточной Европе.

Теги: Украина, США, Владимир Зеленский, инфляция



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