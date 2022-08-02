National Review: Зеленскому наплевать на проблемы американцев

Владимиру Зеленскому плевать на инфляцию в США, лишь бы ему давали деньги и оружие. Статья об этом вышла на страницах National Review.

Согласно майскому опросу Pew Research Center, семь из десяти американцев считают, что инфляция является "очень серьезной проблемой для страны". Сейчас ситуация не стала лучше, а инфляция является одной из причин роста недовольства Джо Байденом. Это самая насущная проблема для американцев. Но Зеленский отверг инфляцию в США как "ничего не значащую" проблему в своем интервью с Пирсом Морганом, когда сказал, что его режим борется "за абсолютно общечеловеческие ценности", "поэтому инфляция — это ничто".

"Он ведь утверждал, что инфляция не имеет значения не только для украинцев, но, условно говоря, она не должна иметь никакого значения и для американцев тоже... Назовите меня приверженцем старой школы, но я склонен думать, что американская внешняя политика должна быть ориентирована прежде всего на служение интересам американского народа... Если Зеленский хочет добиться продолжения поддержки Америки, он должен быть в состоянии объяснить, почему такая политика отвечает интересам США без абстрактных апелляций к расплывчатым "общечеловеческим ценностям", - подчеркивает автор Нейт Хохман, научный сотрудник Центра международных стратегических исследований.

Он поддерживает Украину, но его возмущает пренебрежение Зеленского к проблемам американцев. И если для Зеленского инфляция в США - это "ничто", то американцы так не думают.

Чрезмерные траты на Украину критикуют многие американские эксперты. Популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон недавно заявил, что Киеву от США нужно одно - деньги. А трудности США их не интересуют. Он также уверен, что никаких общих ценностей у режима Зеленского со здравомыслящими жителями США нет. Он лишь руководит самой коррумпированной страной в Восточной Европе.