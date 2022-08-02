На обустройство туристического центра Екатеринбурга направят сотни миллионов рублей

Свердловская область получит 215 миллионов рублей из федерального бюджета на обустройство туристического центра Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня глава региона в своем Telegram-канале, еще 30 миллионов рублей на проект дадут инвесторы. Планируется, что к 300-летию Екатеринбурга центр города должен преобразиться. В частности, предлагается запустить приложение дополненной реальности для Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ и установить городскую мебель и новые люки, стилизованные под монеты Екатеринбургского монетного двора.

Кроме этого, газон Исторического сквера хотят украсить световыми палочками, а вывески на фасадах привести к единому дизайну. В городе собираются запустить мультимедийную электронную платформу и установить навигационные стелы, столбы с указателями и стойки с табличками объектов культурного наследия. Также планируется переоснастить сеть туристско-информационных центров, разместить новые арт-объекты и архитектурную подсветку.

"Я уверен, все эти новшества не только порадуют горожан, но и привлекут в Екатеринбург больше туристов", - отметил Куйвашев.

Напомним, что в общей сумме на благоустройство центров 31 российского города для туристов выделят шесть миллиардов рублей.