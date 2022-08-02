Китайская таможня ограничила импорт тайваньских продуктов на материк

Таможня КНР остановила импорт на материк более чем 3 тыс. наименований товаров из Тайваня. Ограничение касается более сотник продовольственных компаний острова. Это произошло на фоне обострения отношений Тайбэя, Пекина и США из-за возможного визита на Тайвань Нэнси Пелоси, главы палаты представителей американского парламента.

По данным тайваньских СМИ, в список санкционных продуктов попали чай, овощи, бобы какао, сухофрукты и т.д. Кроме того, ограничения касаются около семи сотен рыболовецких судов.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она винит во всем США. "Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", - написала она в Telegram.