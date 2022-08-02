По делу подозреваемого в убийстве восьмилетней тюменки назначено новое заседание

Очередное заседание по делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти М., запланировано на 13 сентября 2022 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области.

В Тюменском областном суде начнется процедура отбора нового состава присяжных заседателей.

Напомним, решение по делу Бережного должны были вынести 25 июля, однако суд все время переносили на следующий день. 27 июля в тюменском telegram-канале появилась информация, что якобы присяжные вынесли оправдательный вердикт.

В суде эти сведения опровергли, заявив, что "судья Наталья Жукова находится в совещательной комнате для ознакомления с вердиктом присяжных заседателей. Следующее судебное заседание запланировано на 28 июля 2022 года. Вердикт присяжных заседателей в судебном заседании не оглашался".

А на следующий день областной суд распустил коллегию присяжных заседателей, заявив, что "удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Согласно п.5 ч.2 ст. 333 и ч.4 ст.341 УПК РФ вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начинается с самого начала".

Адвокат Бережного намерена обжаловать это решение.