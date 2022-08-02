В екатеринбургском парке Маяковского закрыли кинотеатр "на газоне"

В парке Маяковского в Екатеринбурге закончил свою работу бесплатный кинотеатр под открытым небом.

Напомним, показ фильмов стартовал 1 июля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, за этот месяц парк посетили почти 400 тысяч человек, многие из которых стали гостями кинотеатра на аллее Маяковского. На "Кинолете" показали больше 50 полнометражных фильмов, короткий метр, почти 80 часов мультфильмов, фестивальное кино, авторскую анимацию, фуд-блоги и тревел-шоу. Также организаторы провели отдельную рубрику "Кино с интересным человеком" и несколько киноквизов.

Как отметили в парке, следующим летом проект будет продолжен и расширен. Мультифункциональный луг, где находился кинотеатр, входит в проект реновации парка и станет одной из первых реконструируемых зон.

Ранее сообщалось, что подобные кинотеатры "на газоне" могут появиться и в других свердловских городах.