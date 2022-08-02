В екатеринбургском парке Маяковского закрыли кинотеатр "на газоне"

02 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Кинотеатр под открытым небом в ЦПКиО Екатеринбурга (2022) | Фото: пресс-служба ЦПКиО

В екатеринбургском парке Маяковского закрыли кинотеатр "на газоне"

В парке Маяковского в Екатеринбурге закончил свою работу бесплатный кинотеатр под открытым небом.

Напомним, показ фильмов стартовал 1 июля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, за этот месяц парк посетили почти 400 тысяч человек, многие из которых стали гостями кинотеатра на аллее Маяковского. На "Кинолете" показали больше 50 полнометражных фильмов, короткий метр, почти 80 часов мультфильмов, фестивальное кино, авторскую анимацию, фуд-блоги и тревел-шоу. Также организаторы провели отдельную рубрику "Кино с интересным человеком" и несколько киноквизов.

Как отметили в парке, следующим летом проект будет продолжен и расширен. Мультифункциональный луг, где находился кинотеатр, входит в проект реновации парка и станет одной из первых реконструируемых зон.

Ранее сообщалось, что подобные кинотеатры "на газоне" могут появиться и в других свердловских городах.

Теги: парк, кинотеатр, закрытие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети