Результат реализации нацпроекта БКД в Новосибирской области - почти 1000 км дорог за пять лет отремонтированы

Более 960 километров дорог, порядка 100 новых светофоров, свыше 10,5 тысяч дорожных знаков и 20 км дорожного освещения – в регионе подвели итоги реализации первой пятилетки национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории области.

Как отметил в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйств Новосибирской области Анатолий Костылевский, регион пять лет активно принимает участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги».

Начиная с 2017 года на реализацию национального проекта направлено более 35 млрд рублей. В 2022 году финансирование составляет 9,84 млрд рублей: 4,26 млрд рублей – средства федерального бюджета, 5,34 млрд рублей областного бюджета; 240 млн рублей – местных бюджетов.

В 2022 году успешно проведена контрактация объектов дорожной отрасли. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году ведутся работы на 107 дорожных объектах, из них 96 – вводные. Уже завершены работы на 27 объектах, из них 10 введены в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Анатолий Костылевский особо подчеркнул, что текущая экономическая обстановка не отразилась на реализации национального проекта в Новосибирской области – работы ведутся под приоритетным контролем региональных властей. По решению губернатора в регионе создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области. В рамках деятельности штаба осуществляется выработка региональных мер поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики, также проводится постоянная работа по взаимодействию с федеральными органами власти по выработке мер поддержки для максимального их использования в регионе.

Относительно планов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на следующую пятилетку министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию региональной пятилетней программы дорожной деятельности на 2023 – 2027 годы. Основой акцент делается на опорной сети дорог.