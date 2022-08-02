Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст, активное телесмотрение и проживание на селе - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал неутешительные данные о научной грамотности россиян.

Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).

Респондентам предлагали оценить еще несколько псевдонаучных высказываний, например о том, что радиоактивное молоко перестанет быть таковым, если его прокипятить. Социологи отмечают, что "хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет".

Эксперты отмечают, что "россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст, активное телесмотрение, проживание на селе и образование на уровне среднего и ниже.

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует преобладание молодежи, активное потребление интернета, высшее образование, проживание в Москве и Санкт-Петербурге, а также Северо-Западном федеральном округе.