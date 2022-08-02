Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст, активное телесмотрение и проживание на селе - ВЦИОМ

02 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
охрана, телевизор, Янукович (2014) | Фото:Накануне.RU

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст, активное телесмотрение и проживание на селе - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал неутешительные данные о научной грамотности россиян.

Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).

Респондентам предлагали оценить еще несколько псевдонаучных высказываний, например о том, что радиоактивное молоко перестанет быть таковым, если его прокипятить. Социологи отмечают, что "хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет".

Эксперты отмечают, что "россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст, активное телесмотрение, проживание на селе и образование на уровне среднего и ниже.

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует преобладание молодежи, активное потребление интернета, высшее образование, проживание в Москве и Санкт-Петербурге, а также Северо-Западном федеральном округе.

Теги: россияне, образование, кругозор, интеллект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети