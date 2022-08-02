02 Августа 2022
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Политика Украина
Турецкий беспилотник Байрактар (2020) | Фото: sahrahaber.com

Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов беспилотников

Росгвардия уничтожила 13 операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, координаты операторов БПЛА были зафиксированы в результате разведки.

Также в ходе разведывательно-поисковых мероприятий были изъяты 14 гранатометов иностранного производства, огнемет производства США, автомат Калашникова, 50 противотанковых и противопехотных мин, 4 кг взрывчатых веществ, более 3 тыс. патронов различного калибра.

Как сообщалось, аналитики считают, что российское оборудование для радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам, включая устройства для создания помех, существенно помешало успеху американских и турецких беспилотников на Украине.

Теги: операторы, беспилотники, росгвардия



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