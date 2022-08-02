В Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка

В Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

Подозреваемые в незаконной охоте были установлены и задержаны в кратчайший срок. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак.

"Дознавателем ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 258 УК РФ. Изъяты ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль", - сообщила Ирина Волк.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, животное шло вдоль трассы, его заметил один из водителей, остановился, чтобы накормить и начал снимать на камеру. В этот момент напротив остановился другой автомобиль, в котором сидело несколько мужчин. Они из огнестрельного оружия расстреляли медвежонка. Жестокое и бессмысленное убийство попало на камеру очевидца.

Расстрелявшие медвежонка браконьеры, заметив, что стали участниками съемки, подошли к машине очевидца и потребовали удалить ролик. После - погрузили тушу медведя в машину и уехали.