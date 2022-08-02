В Екатеринбурге показали проект трамвайного кольца с мини-парком в Солнечном

В Екатеринбурге презентовали проект трамвайного кольца с мини-парком в микрорайоне Солнечный.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, застройщиком является компания "Форум-групп". Трамвайная ветка пройдет по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой, а кольцо появится на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. Работы на этом участке идут полным ходом в соответствии с госконтрактом: подготовлены коридоры будущих пешеходных тротуаров, автодороги и самой трамвайной линии.

В инфраструктуру кольца также будут включены три остановочных павильона-навеса с комплексом видеонаблюдения и беспроводного доступа в интернет. Проектом предусмотрена перехватывающая автостоянка. В создаваемом мини-парке высадят до 200 деревьев и около тысячи кустарников, оборудуют 12 модульных цветников, установят урны и скамейки. Предусмотрена непрерывная сеть велодорожек: в мини-парке и на подъезде к нему будет построена велодорожка трехметровой ширины, которая станет частью веломаршрута в центр города. А возле конечной остановки трамвая планируется установить крытую уличную велопарковку.

Строительство трамвайной линии в Солнечный идет в два этапа. Первый предусматривает строительство ветки протяженностью 1,7 км, которая соединит существующую остановку "Мусоргского" и конечную остановку в Солнечном на улице Чемпионов. Длина второй части трамвайной линии составит 3,5 км, до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД). Появится еще пять остановок и будет оборудовано еще одно трамвайное кольцо.

Первая часть трамвайной ветки должна быть построена к началу 2024 года.