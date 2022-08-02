02 Августа 2022
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Экономика В России
Персонажи передачи &quot;Наша Russia&quot;. (2020) | Фото: ТНТ

ФАС будет в течение дня выдавать предостережения чиновникам за паникерские высказывания

Федеральная антимонопольная служба России максимально сократила сроки выдачи предостережений, в том числе и за публичные необоснованные прогнозы о росте цен – теперь "схлопотать" такую бумагу можно за один день.

"Соответствующий приказ вступил в силу сегодня. Его принятие поспособствует оперативному пресечению рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках", - говорится в сообщении ФАС.

В службе отметили, что предостережения могут получить должностные лица, высказывания которых "могут оказывать негативное влияние на рынок – например привести к необоснованному росту цен для потребителей".

Теги: фас, чиновники, предостережение



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