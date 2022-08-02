ФАС будет в течение дня выдавать предостережения чиновникам за паникерские высказывания

Федеральная антимонопольная служба России максимально сократила сроки выдачи предостережений, в том числе и за публичные необоснованные прогнозы о росте цен – теперь "схлопотать" такую бумагу можно за один день.

"Соответствующий приказ вступил в силу сегодня. Его принятие поспособствует оперативному пресечению рисков нарушений, в том числе связанных с ценообразованием на социально значимых товарных рынках", - говорится в сообщении ФАС.

В службе отметили, что предостережения могут получить должностные лица, высказывания которых "могут оказывать негативное влияние на рынок – например привести к необоснованному росту цен для потребителей".