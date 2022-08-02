02 Августа 2022
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Происшествия Московская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье ушло в суд дело об ограблении вдовы Градского, которая лишилась 100 миллионов

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело одного из предполагаемых налётчиков, ограбивших вдову Александра Градского Марину Коташенко. Общая сумма ущерба составила более 99 млн руб.

Дело рассмотрит Наро-Фоминский городской суд Московской области, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, 16 января на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, по версии следствия, передала "гостям" деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.

Теги: Ограбление, вдова Градского



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