В Подмосковье ушло в суд дело об ограблении вдовы Градского, которая лишилась 100 миллионов

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело одного из предполагаемых налётчиков, ограбивших вдову Александра Градского Марину Коташенко. Общая сумма ущерба составила более 99 млн руб.

Дело рассмотрит Наро-Фоминский городской суд Московской области, сообщает надзорное ведомство.

Напомним, 16 января на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, по версии следствия, передала "гостям" деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.