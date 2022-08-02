В Челябинске девочка упала в открытый колодец

В Челябинске 15-летняя девочка упала в открытый колодец. От председателя комитета дорожного хозяйства городской мэрии потребовали устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подросток упал в колодец вблизи остановки общественного транспорта "Поселок Первоозерный" по улице Танкистов. Колодец был без крышки и ограждения. В результате падения девочка получила ссадины и в больницу не обращалась.

Обязанность по содержанию данного смотрового колодца возложена на комитет дорожного хозяйства. Руководителю внесено представление. В настоящий момент отверстие смотрового колодца установлен бетонный блок.