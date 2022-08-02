02 Августа 2022
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Экономика В России
строительство, микрорайон, стройка, жилье (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Цены на жилье подскочат на 10-12% к концу года, - "Известия"

К концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов, такой прогноз дали риелторы и девелоперы, пишут "Известия".

В июле одобряемость по ипотеке в РФ достигла рекордных значений за последние три года — 85%. Продажи жилья в сравнении с июлем увеличились на 13%. По данным специалистов, спрос на квартиры продолжит расти и во втором полугодии.

Качественные жилые комплексы при этом востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены на первичное жилье по итогам годам вырастут до 10–12%.

Как сообщалось, в апреле по сравнению с мартом 2022 года впервые с допандемийного 2019 года средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 0,5%. В числе основных причин снижения интереса покупателей к вторичному жилью — высокие ипотечные ставки.

Теги: цены, жилье, новостройки



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