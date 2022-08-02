Цены на жилье подскочат на 10-12% к концу года, - "Известия"

К концу 2022 года цены на квартиры в России могут вырасти на несколько процентов, такой прогноз дали риелторы и девелоперы, пишут "Известия".

В июле одобряемость по ипотеке в РФ достигла рекордных значений за последние три года — 85%. Продажи жилья в сравнении с июлем увеличились на 13%. По данным специалистов, спрос на квартиры продолжит расти и во втором полугодии.

Качественные жилые комплексы при этом востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены на первичное жилье по итогам годам вырастут до 10–12%.