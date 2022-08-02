Президента Ирландии заподозрили в желании сдать Украину России

В Ирландии разразился скандал вокруг жены президента Сабины Койн Хиггинс, которая на прошлой неделе написала письмо в редакцию ведущей газеты страны The Irish Times. Она предложила как можно скорее начать переговоры между Россией и Украиной. За это она подверглась резкой критике, а президента призывают прояснить его позицию.

Жена президента заявила, что ее разочаровало и встревожило то обстоятельство, что в редакционной статье издания "Взгляд The Irish Times на украинский конфликт: эскалация ради затишья" газета никоим образом не призывала к переговорам о прекращении огня, чтобы достичь мирного урегулирования, несмотря на огромные потери Украины - до тысячи солдат в день. Она сожалеет и о потерях России.

Историк-русист, почетный профессор истории Университетского колледжа в Корке Джеффри Робертс считает, что время для мирных переговоров давно настало. Его статья называлась "Украина должна вырвать мир из пасти войны, в которой невозможно победить".

При этом Хиггинс почему-то считает также, что дальнейшие боевые действия "усугубят перемену климата, от которой миллионы людей в Африке и на других континентах окажутся на грани голодной смерти".

Сегодня издание написало, что президент Майкл Хиггинс находится под большим давлением - от него требуют прояснить его позицию в связи с заявлениями жены.

Бывший министр Пол Кехо призвал премьер-министра Михаэля Мартина и министра иностранных дел Саймона Ковени "подтвердить позицию Ирландии относительно того, какую позицию мы занимаем по данному вопросу". Пресс-служба президента поспешила заявить, что он "недвусмысленно осуждает" российскую военную операцию.

Сенатор Малкольм Бирн сказала, что жена президента имеет право на свое мнение, "но ее письмо рассматривается Кремлем как пропагандистский инструмент".

Сенатор Джон Макгэхон подчеркивает, что "неуместное, бесполезное и неприятное" письмо жены президента было опубликовано на сайте президента, хотя позже было удалено. Все это очень странно, а сам президент молчит.

Источники в Правительстве Ирландии считают, что письмо подорвало позицию правящей коалиции в отношении военного конфликта на Украине. The Irish Times дважды направляла в администрацию президента вопрос о письме, но ответа не получила.

Характерно, что издание Politico вышло с заголовком "Жена президента Ирландии завоевала признание Кремля за мирное письмо Украине".