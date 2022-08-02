Страницу Медведева во "ВКонтакте" взломали

Страница экс-президента России, действующего зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" была взломана.

"Последний пост во "ВКонтакте", опубликованный Медведевым, был про ВМФ - а с тем, кто вчера взломал его страницу и публиковал другой пост, разберутся администрация соцсети и те, кому положено", - цитирует РИА Новости помощника Медведева.

Пост появился только во "ВКонтакте", хотя обычно Медведев дублирует свои посты во всех соцсетях, в том числе в Telegram. Он провисел 10 минут и исчез. Сообщение было написано в крайне воинственном духе и анонсировало "следующий поход для восстановления границ нашей Родины". Также в тексте выражались сомнения по поводу прав на суверенитет у Казахстана и Грузии.

Многие подписчики Медведева усомнились в том, что пост принадлежит ему. Другие удивились, но согласились, что слог похож на медведевский, поскольку тот в последнее время не стесняется в выражениях. Так, в начале июня Медведев опубликовал "пост ненависти". "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - писал тогда Медведев. Свое авторство под этим высказыванием он не стал оспаривать.

Хотя Медведев и позиционирует себя как продвинутого в плане цифровой грамотности человека, его аккаунты взламывают чаще, чем у других политиков. Так, в 2019-м взломали аккаунт тогда еще премьер-министра России в Twitter. Короткое время в Twitter Медведева висело сообщение с бессмысленным набором слов и букв на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве Хайдара Хади.

Также взламывали Twitter-аккаунт Медведева в 2014-м. Утром 14 августа в его микроблоге появилась запись: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите". Через пару минут после этого хакеры разместили еще один твит, в котором премьер-министр якобы объявлял, что станет "свободным фотографом".