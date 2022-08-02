02 Августа 2022
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Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Перми пять чиновников представили недостоверные сведения о своих доходах

В Перми пять служащих районной администрации представили неполные (недостоверные) сведения о своих доходах, а также о доходах своих супругов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В частности, двумя служащими не отражены доходы своих супругов в размере свыше 100 тыс. рублей каждым. Кроме того, в справках о доходах не отражены счета, открытые в кредитных организациях, по которым осуществлялось движение денежных средств.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором главе администрации Кировского района Перми представления пять муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, служащие дополнительно ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к предоставлению сведений о доходах.

Теги: чиновники, сведения о доходах, прокуратура



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