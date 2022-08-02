В Стамбуле досмотрят судно с зерном, вышедшее из порта Одессы

Досмотр судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, пройдёт в среду, 3 августа, в Стамбуле.

"Сегодня (во вторник) днём ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", - сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Первое судно с зерном вышло около 8:30 (по Москве) 2 августа.