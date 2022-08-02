В Челябинской области за сутки выявили более 200 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки COVID-19 выявили у 203 человек, в том числе у восьми школьников. Один человек скончался.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 338 тыс. 689 человек. Умерло – 9 тыс. 99 пациентов. В настоящий момент в регионе 1 тыс. 738 заболевших. За сутки выписаны 158 человек, всего в регионе выздоровели 327 тыс. 802 пациента.