США выделят Киеву оружия еще на 550 млн долларов

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 млн долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

В новый пакет помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS и 155-мм боеприпасы для других артиллерийских систем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Подсчитано, что это уже 17-й пакет военной помощи от США. В июле Вашингтон объявил о военной помощи на 820 млн долларов.

Владимир Зеленский поспешил поблагодарить Байдена за новое оружие.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Telegraph cказал, что российская разведка следит за всем западным оружием, которое поступает Украине, преимущественно через аэродром в польском Жешуве. Далее они передают информацию агентам на Украине, а те наводят на места хранения "Калибры". А на РСЗО HIMARS просто идет охота. "У России много информации", - признал он.