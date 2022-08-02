02 Августа 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

США выделят Киеву оружия еще на 550 млн долларов

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 млн долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

В новый пакет помощи войдут снаряды для РСЗО HIMARS и 155-мм боеприпасы для других артиллерийских систем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Подсчитано, что это уже 17-й пакет военной помощи от США. В июле Вашингтон объявил о военной помощи на 820 млн долларов.

Владимир Зеленский поспешил поблагодарить Байдена за новое оружие.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Telegraph cказал, что российская разведка следит за всем западным оружием, которое поступает Украине, преимущественно через аэродром в польском Жешуве. Далее они передают информацию агентам на Украине, а те наводят на места хранения "Калибры". А на РСЗО HIMARS просто идет охота. "У России много информации", - признал он.

Теги: США, Украина, оружие



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