02 Августа 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Медведь, Тюменская область, трасса (2017) | Фото: youtube.com

Из-за убийства медвежонка в Югре возбудили уголовное дело

В Югре из-за убийства медвежонка недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе, возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ведомство проводит проверку инцидента.

Напомним, животное шло вдоль трассы, его заметил один из водителей, остановился, чтобы накормить и начал снимать на камеру. В этот момент напротив остановился другой автомобиль, в котором сидело несколько мужчин. Они из огнестрельного оружия расстреляли медвежонка. Жестокое и бессмысленное убийство попало на камеру очевидца.

На кадрах видно, как расстрелявшие медведя мужчины садятся обратно в свой автомобиль и уезжают, однако telegram-канал Shot сообщает, что якобы, расстрелявшие медвежонка браконьеры, заметив, что стали участниками съемки, подошли к машине очевидца и потребовали удалить ролик. Также сообщается, что якобы после этого мужчины погрузили тушу медведя в багажник и увезли.

Теги: медвежонок, браконьеры



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Развитие сюжета:

Ранее 02.08.2022 11:20 Мск В Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.08.2022 20:15 Мск В Югре неизвестные расстреляли медвежонка, идущего вдоль трассы


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