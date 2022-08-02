Из-за убийства медвежонка в Югре возбудили уголовное дело

В Югре из-за убийства медвежонка недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе, возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Ведомство проводит проверку инцидента.

Напомним, животное шло вдоль трассы, его заметил один из водителей, остановился, чтобы накормить и начал снимать на камеру. В этот момент напротив остановился другой автомобиль, в котором сидело несколько мужчин. Они из огнестрельного оружия расстреляли медвежонка. Жестокое и бессмысленное убийство попало на камеру очевидца.

На кадрах видно, как расстрелявшие медведя мужчины садятся обратно в свой автомобиль и уезжают, однако telegram-канал Shot сообщает, что якобы, расстрелявшие медвежонка браконьеры, заметив, что стали участниками съемки, подошли к машине очевидца и потребовали удалить ролик. Также сообщается, что якобы после этого мужчины погрузили тушу медведя в багажник и увезли.