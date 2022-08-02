Полиция проводит обыски в Росздравнадзоре по Новосибирской области

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят обыски в территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области.

"РБК. Новосибирск" со ссылкой на источник пишет, что руководитель Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева и начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александр Махнев подозреваются в незаконном получении денег.

По данным местных СМИ, силовики изучают документы. Информации о задержании первых лиц управления Росздравнадзора в Новосибирске не поступало.