02 Августа 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

"Они ждут, когда поднимут триколор". В ВСУ признали настроения жителей Артемовска

Боевики ВСУ признали, что население Артемовска (Бахмута) ждет Россию. Об этом они сказали в интервью телевидению Торонто.

Журналистка с характерным канадским акцентом спросила, не мешает ли боевикам местное население.

"Местное население ждет, когда поднимут триколор", - сказал он.

"Серьезно?" - удивленно переспросила та.

"Да. Вы можете посмотреть в "Телеграме" группы, где они сливают наше местонахождение", - подтвердил боевик.

Другой боевик с нескрываемой ненавистью заявил, что "тут все коллаборанты, тут все нелюди, он сдают наши позиции и сообщают, куда нужно попасть". А вот в Киеве и Черниговской области, по его словам, "справжнi українцi" (настоящие украинцы). Оба отвечали на суржике.

По сообщениям военкоров, бои идут уже под Артемовском. В случае его потери под угрозой окажутся Краматорск, Славянск и Донецкое направление, заявил накануне замкомандующего войсками оперативного командования "Север" ВСУ генерал Дмитрий Красильников.

На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому, что уже на этой неделе могут начаться уличные бои в Артемовске. По этой причине, в частности, нужно отсрочить анонсированное наступление на Херсон, уверен он.

Теги: ДНР, Артемовск, ВСУ



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