Свердловскому мальчику оторвало три пальца в "поющем" фонтане в Казани

В Казани ребенок получил тяжелую травму в ходе прогулки у фонтанов. Расследуется уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Татарстану, все случилось в одном из парков республиканской столицы: шестилетнему мальчику оторвало три пальца на ноге во время посещения так называемых "поющих" фонтанов. В дальнейшем два из них хирургам удалось пришить обратно.

После случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Как добавили в СКР, по предварительным данным, мальчик вместе со своей семьей приехал в Казань из Свердловской области. Расследование дела продолжается.